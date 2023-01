Ex-comandante da PMDF diz que Exército impediu prisões de terroristas

Em depoimento à Polícia Federal , após ser preso, o ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal , coronel Fábio Augusto Vieira , disse que o Exército impediu a entrada de PMs no acampamento golpista de bolsonaristas no Quartel-Geral para prender suspeitos, no dia dos atos terroristas em Brasília .

O ex-comandante explicou à PF que o acampamento “contribuiu muito” para os crimes cometidos no dia 8 de janeiro. O PM é alvo de investigação por suspeita de omissão na contenção dos atos e está preso.

No depoimento, Vieria disse que a segurança do DF tentou desmobilizar o grupo e adentrar o acampamento, mas foi impedida pelo Exército – responsável pelo Setor Militar Urbano, local onde os bolsonaristas acampavam.

Após os atos, o grupo foi retirado do local e 1,8 mil pessoas acabaram detidas.

De acordo com o militar, os serviços de inteligência de diversos órgãos indicaram que atos seriam pacíficos. Ele se defendeu das acusações e disse que não participou de ‘nenhuma tentativa’ de facilitar os ataques.

Acampamento e impedimento de prisões

O coronel contou em depoimento que, após a tentativa de invasão na sede da PF no dia 12 de dezembro, houve uma reunião entre a cúpula da Secretaria de Segurança do DF e o Exército para desmobilizar o acampamento.

Fábio Vieira afirmou que, “por duas vezes tentaram fazer essa desmobilização dos acampamentos, mas não obtiveram êxito por solicitação do próprio Exército; que a PMDF chegou a mobilizar cerca de 500 policiais militares, mas o Exército entendeu que era melhor eles fazerem essa desmobilização utilizando seus próprios meios” .

O militar adicionou ainda que “a permanência do acampamento contribuiu muito para o ocorrido no dia 08/01/2023”.

O ex-comandante diz que no dia dos atos, “já restabelecida a ordem, foram tentando encurralar o efetivo para tentar realizar prisões de quem estava no lugar”. Fábio Vieira afirmou que foi marcada “uma reunião em frente à Catedral Rainha da Paz, e o Exército já estava mobilizado para não permitir a entrada da Polícia Militar” .

Vandalismo na Praça dos Três Poderes

Fábio Augusto Vieira era o responsável pela PMDF no dia 8 de janeiro, quando ocorreram os ataques terroristas contra as instituições democráticas do país na Praça dos Três Poderes.

Fonte: IG/Foto: Reprodução: Arquivo pessoal