Ex-conselheiro tutelar é morto a tiros no oeste do Pará

O ex-chefe da Vigilância Sanitária de Brasil Novo, no sudoeste do Pará, e funcionário público licenciado da Prefeitura de Altamira, Fabiano Vargens Lima, foi assassinado a tiros no começo da tarde de quinta-feira, 20, dentro de sua casa, em Brasil Novo. O crime se registrou por volta das 13h40. Segundo a polícia local, no momento em que mataram o servidor público, ele estava com sua esposa Patrícia, além de outros parentes. A casa da vítima foi invadida pelos pistoleiros.



As polícias Civil e Militar diligenciam desde o comunicado do fato para descobrir a motivação e a autoria do crime, caracterizado como de execução sumária.

Fabiano Vargens foi Conselheiro Tutelar em Altamira, além de candidato a vereador em 2016, mas não se elegeu. Na gestão da então prefeita Odileida Sampaio, o servidor atuou como coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde – (Sindsaúde) e, até o dia 31 de dezembro de 2020, era chefe da Vigilância Sanitária de Brasil Novo.



Segundo informações procedentes de Brasil novo na tarde desta sexta-feira, foi instaurado inquérito para apurar os fatos. Serão ouvidas testemunhas do fato, inclusive a viúva e demais parentes de Fabiano, que estavam no local na hora do crime.

A vítima não tinha qualquer antecedente.

