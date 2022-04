Ex-Corinthians, Rincón segue em estado crítico após acidente de carro

Na manhã desta terça-feira (12), o hospital Clínica Embanaco, na Colômbia, emitiu novo boletim médico sobre estado de saúde do colombiano Freddy Rincón, ex-meio-campo do Corinthians que sofreu um grave acidente de carro na madrugada de ontem. O ex-jogador do Timão continua em estado “muito crítico”.

“Rincón continua com medidas avançadas de suporte. Seu estado continua muito crítico. Seu prognóstico não mudou por enquanto, considerando a delicada evolução que vem apresentando. Continuamos a ver o seu prognóstico como muito reservado e continuaremos a implementar todas as medidas necessárias para gerir a sua situação. Esperamos, de acordo com sua evolução, fornecer informações adicionais pertinentes”, disse o médico Laureano Quintero.

O hospital informou que o ex-jogador teve traumatismo craniano, foi operado e está em condições “muito críticas”. O acidente aconteceu quando o carro de Rincón se chocou com um ônibus após ultrapassar o sinal vermelho.

Fonte: Portal do Holanda