Ex de Britney deixa a cadeia e espiona casa da mãe da cantora

A família de Britney Spears ficou assustada depois de descobrir que o ex-marido da cantora, preso por perseguir uma mulher não identificada, estava fotografando e filmando o portão da casa de Lynne Spears, mãe de Britney, no último domingo (9). Jason Alexander publicou os registros em uma conta privada do Instagram.

De acordo com o site Page Six, uma fonte próxima à família disse que todos ficaram perturbados ao descobrir a atitude de Jason, primeiro marido de Britney, com quem foi casada por 55 horas.

– Eles acham que é incrivelmente inapropriado e completamente estranho. Já é ruim o suficiente que a família tenha que lidar com os fãs se aproximando demais, e eles gostariam de pensar que podem esperar mais de Jason, que afirma ainda ter tanto amor e respeito por Britney – informou.

Ao postar uma das fotos, Jason escreveu a seguinte legenda: “Papai Spears se escondendo atrás dos portões @britneyspears”, em referência a Jamie Spears, pai da cantora.

Em outro vídeo, ele destaca que as luzes de dentro da residência de Lynne Spears estavam acesas e disse: “Parece que há algumas pessoas lá agora. A mãe está lá, de qualquer maneira”.

Publicações de Jason tem assustado a família de Britney Foto: Reprodução/Instagram

O site diz ainda que em uma live em sua conta do Instagram, Jason teria dito que planeja visitar a casa de infância de Britney, além do trailer em que um tio da cantora mora.

Jason Alexander e Britney Spears foram marido e mulher desde o dia 3 de janeiro de 2004, quando se casaram em Las Vegas, até o dia 5 de janeiro do mesmo ano, quando o casamento foi anulado.

No último dia 30 de dezembro, Jason foi preso sob as acusações de violar uma ordem de proteção e de perseguição agravada contra uma mulher. Ele confessou a culpa no dia 4 de janeiro e foi sentenciado a 11 meses e 29 dias de liberdade condicional. A relação dele com a autora da denúncia não foi revelada.

Fonte: Pleno News