Ex de Jojo Todynho desabafa em meio às polêmicas: ‘Poderia estar surtando, mas não me abalei’

Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, disse, neste sábado (5), estar feliz com o rumo que sua vida está tomando. Recém-separado, o oficial do Exército se envolveu em algumas polêmicas envolvendo a influenciadora Liziane Gutierrez, com quem teve um affair recentemente, e uma adolescente, por suposto caso de pedofilia.

“Estou muito feliz com as coisas que estão acontecendo comigo. Estou feliz em relação ao meu psicológico porque eu poderia estar mal agora… surtando, mas não deixei nada me abalar. Confiei em Deus”, começou ele.

O militar disse que recebeu uma ligação de uma pessoa muito especial, que fez melhor significativamente seu dia. “Ontem [sexta], uma pessoa muito especial me ligou. Ela nunca me liga para nada, mas nos momentos que estou precisando ela me liga, como se fosse a voz de Deus. Amanhã [domingo], vou encontrar alguma forma de agradecer a ela. Quero ficar de boa e aproveitar o domingão em família”, completou.

Lucas e Jojo se casaram em janeiro deste ano, mas a relação chegou ao fim. Eles assinaram os papéis do divórcio na semana passada e pretendem seguir caminhos opostos.

