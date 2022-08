Ex de Karina Bacchi desabafa sobre desistência de paternidade

Na manhã da quarta-feira (17), o empresário Amaury Nunes publicou uma carta aberta para expor a atual situação que vive com a ex-mulher, a atriz e apresentadora Karina Bacchi. Ele inicia a publicação afirmando que faz quatro meses que não vê o filho, Enrico, de 5 anos.

– Hoje completam quatro meses que eu não vejo meu filho. Logo no início da nossa relação, uma das principais virtudes que vi na minha ex-mulher era ser uma boa mãe, uma mãe incrível, batalhadora, corajosa… Enfim, eu admirei bastante isso nela e esse foi um dos principais motivos que me fizeram abraçar de coração aquela família naquele momento tão especial, com um filhinho recém-nascido – iniciou o empresário.

Exaltando as qualidades de Karina como mãe, Amaury contou que o casal sempre se dividiu nos cuidados da criança, que o empresário conheceu quando tinha apenas 20 dias de vida. O menino é filho biológico somente de Karina, que engravidou após fazer uma fertilização in vitro.

– Nestes quase 5 anos, a gente sempre dividiu praticamente tudo, principalmente em relação ao nosso filho – as contas, as responsabilidades, os compromissos. Quando eu tinha que viajar a trabalho, ela ficava com ele. Quando ela precisava viajar, eu ficava com ele, e quando dava íamos os três juntos – relatou.

Amaury também relata que “papai” foi a segunda palavra que Enrico aprendeu a falar, depois de “mamãe”. Ele afirma que foi Karina Bacchi quem ofereceu a paternidade socioafetiva da criança. No entanto, em 2021, eles chegaram a ficar separados por um tempo e, de acordo com o empresário, Karina pediu que ele assinasse um documento desistindo da paternidade afetiva e ele assim o fez. Amaury alega que nunca teve a intenção de tirar o filho dela e que segue de braços abertos para retomar o convívio com Enrico.

– Para mim, foi um choque muito grande. Eu me senti extremamente triste, mas em uma tentativa de manter nossa família unida e esperando que as coisas fossem melhorar ou “voltar ao normal”, eu aceitei assinar aquele documento, até porque nunca achei que um simples papel poderia definir uma relação tão pura e tão bonita como a minha e a do meu filho. Afinal, como ela mesmo disse: “No meu coração sempre foi assim, pai e filho” – postou.

De acordo com o empresário, esse foi o único processo judicial pelo qual o ex-casal passou – o de paternidade socioafetiva. Ele garante que não há nenhum outro processo no qual a Justiça o proíba de ver o menino. Em suas palavras, Amaury dá a entender que a distância entre ele e o pequeno Enrico foi uma decisão de Karina.

– Há quatro meses, eu tento entender o porquê dessa atitude dela, de não me deixar mais, ao menos, conviver ou conversar com nosso filho. Gostaria de deixar claro que minha intenção nunca foi e nunca seria tirá-lo dela. Como disse, sempre a admirei como mãe, mas minha intenção é que nosso filho possa crescer com uma mãe maravilhosa e também com um pai que o ama muito. Sigo aqui, de braços e coração abertos, para retomar o convívio com ele, sem brigas, sem rancor, só com amor – compartilhou.

Carta aberta de Amaury Nunes / Foto: Reprodução/Instagram

Fonte: Pleno News