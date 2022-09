Ex de Whindersson, Maria Lina curte viagem com suposto novo affair

Maria Lina Deggan, ex-noiva de Whindersson Nunes, parece ter feito a fila andar. A influenciadora foi vista curtindo uma festa em Maceió com o empresário Valmir Wanderley. O flagra de Maria com o suposto novo affair foi feito pelo perfil do Instagram Segue a Cami.

Ainda de acordo com a publicação, os dois já teriam sido fotografados dias atrás em um outro show. Maria Lina não se pronunciou sobre o suposto romance até o momento.

Vale lembrar que a influenciadora está solteira desde o fim do noivado com Whindersson, em agosto do ano passado. Juntos, eles tiveram um filho, João Miguel, mas o bebê morreu dias depois do parto prematuro.

Em junho de 2022, inclusive, surgiram boatos de que Maria e Whindersson estariam tentando uma reconciliação depois de terem viajado juntos. Na época, os dois não confirmaram a informação e ainda se irritaram com o assédio da mídia.

Fonte: R7/Foto: FOTOS DE REPRODUÇÃO/INSTAGRAM