Ex-deputado Miro Sanova é o novo presidente da Fundação Paraense de Radiodifusão

O ex-deputado estadual Miro Sanova é o novo presidente da Fundação Paraense de Radiodifusão – Funtelpa. A nomeação foi publicada na edição desta segunda-feira, 10, do Diário Oficial do Estado. Ele ficará no lugar de Hilbert Hil Carreira do Nascimento, que agora assume a função de diretor do órgão.

Graduado em Comunicação Social, habilitação em Publicidade, e pós-graduado em Marketing, o novo presidente da Funtelpa foi vereador por dois mandatos e secretário municipal de Cultura em Ananindeua, município da Grande Belém, além de deputado estadual do Pará por dois mandatos. No pleito do ano passado, se candidatou à Câmara Federal, mas não conseguiu se eleger. Amigo pessoal do governador Helder Barbalho, o político terá a função de arrumar a casa na Funtelpa, agora, dentro de sua profissão como homem da comunicação social.

“Aceito com muita alegria e satisfação, o compromisso dado a mim pelo governador @helderbarbalho e a nossa vice-governadora @hanaghassan de assumir a Fundação Paraense de Radiodifusão, a Funtelpa (tv e rádio Cultura)”, diz Sanova em seu Instagram.

“Sou publicitário de formação e sei da importância de transmitirmos a informação de qualidade, concisa e comprometida com a verdade! Seja nas ondas do rádio, na Tv ou na internet, trabalharemos para que toda a população do Estado tenha sempre a informação como sua maior ferramenta. Vamos em frente e bora trabalhar”, publicou o ex-deputado estadual em suas redes sociais nesta segunda.

A posse de Miro Sanova ainda não tem data definida, mas deverá ocorrer em poucos dias e contará com a participação do governador Helder Barbalho.

Imagem: Reprodução/Redes Sociais