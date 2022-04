Ex-deputado Wandenkolk Gonçalves assume Secretaria Regional de Governo em Marabá

O Diário Oficial do Estado do Pará publicou, nesta segunda-feira (4), a nomeação do ex-deputado federal, Wandenkolk Pasteur Gonçalves, como Secretário Regional de Governo do Sudeste do Pará. O político da cidade de Itupiranga assume o cargo ocupado por João Chamon que se desincompatibilizou da função para concorrer a uma vaga de deputado federal pelo MDB.

Wandenkolk Gonçalves foi militante do PSDB, por vários anos, nas gestões do falecido governador Almir Gabriel (PSDB). O novo secretário já foi deputado estadual, por dois mandatos, pelo antigo PMDB, no período entre 1987 a 1990 e 1991 a 1994. Depois, com a ascensão do PSDB ao governo do Pará, ele foi deputado federal por dois mandatos, no período de 2007 a 2010 e 2011 a 2014.

Com o passar dos anos, Wandenkolk foi perdendo prestígio junto ao antigo governador Simão Jatene. O ex-deputado pagou o preço político de quem perdeu o mandato e foi jogado, na marra, ao ostracismo. Depois de ser visto como “uma carta fora do baralho tucano”, em 2018, migrou para as bandas de Helder Barbalho (MDB) e ajudou na campanha do atual governador nas regiões sul e sudeste do Pará.

Por ser muito próximo aos “tucanos”, Wandenkolk Gonçalves levou um escanteio, em 2019, de Helder e foi relegado a um cargo de 3º escalão na máquina estatal. No entanto, com a nova função, por ser um exímio articulador, em breve, ele passará a “dá as cartas” na política do Região do Carajás. A nomeação de Wandenkolk é mais um passo para o governador continuar mexendo nos rumos do MDB de Marabá.

A primeira “prova de fogo” do novo Secretário de Governo será acompanhar Helder Barbalho na cerimônia de assinatura de contratos com a empresa Vale, visando a implantação do Projeto TecnoRed em Marabá, nesta terça-feira (5). O empreendimento vai gerar 2,6 mil postos de trabalho direto e indireto e 400 postos de trabalho na fase operacional da empresa.

Nesta jornada, Wandenkolk Gonçalves deverá utilizar toda sua perspicácia e habilidade política para não deixar a Vale, mais uma vez, enganar o povo de Marabá com seus projetos que nunca saem do papel. Afinal, as péssimas lembranças da Aços Laminados do Pará (Alpa) e a construção de um terminal fluvial no Rio Tocantins ainda estão bem fresquinhas na cabeça da população. Como dizia São Tomé, um dos 12 apóstolos de Cristo, “eu só acredito, vendo”, a implantação do Projeto TecnoRed em Marabá. (Pedro Souza/Portal Debate)