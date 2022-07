Ex-empresário sobre Luva de Pedreiro: “Tinha noção de tudo”

Em entrevista exclusiva ao jornalista Roberto Cabrini, o ex-empresário do influencer Luva de Pedreiro quebrou o silêncio e afirmou que “o Iran tinha noção de tudo”. Ainda segundo ele, o jovem “tem sido manipulado por pessoas que viram nele uma mina de ouro”.

Iran Ferreira, mais conhecido digitalmente como Luva de Pedreiro, acertou um novo contrato para ser agenciado com o ex-jogador e lenda da seleção brasileira de futsal, Falcão. A reportagem completa será exibida no Domingo Espetacular, na Record, neste domingo (10).

– Eu posso te afirmar que o Iran tinha noção de tudo, é um garoto muito inteligente. Ele não é ingênuo. (Ele) tem sido manipulado por pessoas que viram nele uma mina de ouro, viram um potencial nele de gerar muito dinheiro – destacou.

No programa da semana passada, o jornalista mostrou as origens do Luva de Pedreiro e revelou como ele conquistou milhares de seguidores, tornando-se o influenciador de futebol com mais seguidores no mundo. Na reportagem, Luva admitiu ter assinado o contrato sem ler e relatou não ter conhecimento da multa de R$ 5 milhões para quebrar o vínculo.

– (Achei) Que ele ia me ajudar, me ajudar a cuidar da minha carreira. Eu não sabia desse negócio de quatro anos, e não sabia dessa multa de R$ 5 milhões. Não sabia desse negócio. Falando a verdade, fui saber agora, quando mandei ler o contrato. Fui enganado. Ele disse que ia me ajudar e não saía nada, tudo ficava do mesmo jeito – desabafou.

INTIMAÇÃO

Após realizar uma ação publicitária para a Pepsi no Marrocos, Iran retornou ao Brasil neste sábado, quando foi recebido por oficiais de Justiça, a mando de Allan Jesus, no aeroporto internacional do Rio de Janeiro. A intimação, de acordo com o influenciador, gerou constrangimento.

