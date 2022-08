Ex-gerente da Ciretran de Almeirim é novamente intimada para interrogatório 

Alvo da operação ‘Sinal Vermelho’, deflagrada em dezembro de 2020, a ex-gerente da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Monte Dourado/Almeirim, na região oeste paraense, Celiane Toscano Góes, será, novamente, interrogada pela Corregedoria do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, nos autos do Processo Administrativo Eletrônico (PAD) no 2021/766608, instaurado para apurar responsabilidades pela suposta irregularidade de transferência de veículos na Ciretran de Almeirim. O primeiro interrogatório dela estava marcado para o dia 19 de julho. O próximo ocorrerá no próximo dia 6 de setembro.

O corregedor-chefe do Detran-PA, Marlenilson Luiz Pinheiro Miranda, assina o edital de intimação para ato de interrogatório da ex-servidora da autarquia publicado através do Diário Oficial do Estado (DOE). De acordo com a publicação, Celiane Toscano Góes deverá comparecer às 14 horas, do dia 6 de setembro na sede da Ciretran, do distrito de Monte Dourado, município de Almeirim, no oeste do Pará. Ela será interrogada em uma sala reservada.

Além dela, o edital notifica também o ato de interrogatório de outro servidor estadual, que figura nos autos na condição de acusado, Wolney Daniel Araújo Cabral. Ele será interrogado pela corregedoria no mesmo dia, porém, às 10h00.

“Cumpre salientar que por meio da portaria nº 90/2022-CGD/PAD/Diversas, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.982, de 25 de maio de 2022, houve a designação formal de servidor público estadual, na condição de defensor, para o devido acompanhamento dos atos de instrução processual, realização de diligências pertinentes e outros atos que se façam necessários, sendo assegurados os princípios constitucionais e administrativos do Devido Processo Legal, do contraditório e da ampla defesa”, destaca a publicação.

A ex-gerente da Ciretran de Almeirim, Celiane Toscano Góes, é uma das indiciadas no âmbito criminal por supostos fraude em documentos de veículos. No dia 8 de dezembro de 2020, ela foi presa na operação Sinal Vermelho. A ação policial iniciou após um roubo de uma caminhonete L200 Triton, em Redenção, no Pará.

Conforme constam nos autos do inquérito policial, a então gerente da Ciretran de Almeirim, e mais o vistoriador Wolney Daniel Araújo Cabral, teriam alterado as características de uma moto no sistema e inseriram informações para o veículo roubado. Os servidores criaram um “novo” veículo automotor a partir de dados falsos inseridos no sistema da autarquia.

