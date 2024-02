Ex-Globo fica sem o movimento dos pés após ser baleada no Rio

A jornalista Nathália Santos está sem o movimento dos pés após ter sido baleada no quadril ao deixar a Marques de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na última segunda-feira (12). A comunicadora, que é cega, ficou conhecida por ser comentarista do programa Esquenta, na TV Globo. Nesta quinta (15), em entrevista ao programa Encontro, Nathália relatou como tudo aconteceu.

– A gente estava de táxi. O carro estava andando, deu uma acelerada. Duas pessoas aparentemente queriam atravessar a rua. Ele [o motorista] reduziu e continuou. No que ele continuou, o carro foi alvejado – disse.

Nathália também contou que passou por cirurgia no fêmur, e que foram colocadas hastes e parafusos. De acordo com ela, a bala que a atingiu ainda está alojada em seu corpo, mas não deve ser retirada neste momento. Ao falar sobre a perda de movimento dos pés, a jornalista disse que o fato está “dentro do esperado”.

– Eu estou sem os movimentos dos pés, mas pelo que os médicos falaram tá dentro do esperado. Mas honestamente não estou preocupada agora. Estou muito feliz de estar viva – relatou.

A jornalista encerrou dizendo que acredita que conseguirá recuperar os movimentos.

– É um processo longo e demorado, estou sem movimento dos pés, não vai ser uma coisa rápida. Mas é o tempo da reabilitação. O tempo é o tempo, e a gente sabe que é o melhor remédio. Estou aqui respeitando esse tempo. Ontem precisei fazer uma transfusão [de sangue], mas estou sendo bem cuidada. Se eu ficar preocupada, pode até atrapalhar minha reabilitação – completou.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/TV Globo