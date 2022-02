Ex-goleiro do Remo é preso após atropelar ciclista em Belém

Em abril de 2021, passou a valer a lei 3.546/2017, que aumenta a punição para crimes cometidos por motoristas que dirigem alcoolizados. A partir de então, o condutor que dirigir sob efeito de bebida alcoólica e matar alguém, poderá pegar de cinco a oito anos de reclusão em regime fechado. Além disso, terá a habilitação suspensa e não poderá pagar fiança.

O ex-goleiro do Clube do Remo, Armando Bracali, foi preso após ser acusado de provocar um grave acidente de trânsito no último sábado (12), na rua da Marinha, no bairro da Marambaia, em Belém.

Acidente com vítima fatal na avenida Arthur Bernardes

Segundo os familiares da vítima, Raimundo Saraiva, de 58 anos, estava voltando do trabalho de bicicleta, por volta das 16h da tarde, quando foi atropelado pelo ex-goleiro, que dirigia em alta velocidade e estava visivelmente alcoolizado.

“Esse Armando Bracali, ele estava totalmente embriagado. O meu irmão vinha do trabalho e ele atropelou e, também não prestou socorro”, contou a irmã de Raimundo, Fernanda Pacheco.

Fonte: DOL