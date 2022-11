Ex-governador e empresário Carlos Santos festeja aniversário neste sábado

O Grupo Marajoara de Comunicação, uma empresa do Grupo Carlos Santos, se regozija, neste sábado, 12, com a alegria do ex-governador, gráfico, vendedor, empresário, cantor, radialista e youtuber Carlos Santos, o amigo do povo, que, hoje, celebra mais um aniversário natalício ao lado de sua esposa, a empresária Aline Santos e dos filhos. O nataliciante é natural da cidade de Salvaterra, no Marajó, de cuja origem se orgulha muito e não esquece nunca de falar e analtecer pelos bons tempos e pela contemporaneidade do mundo.



Santos, hoje, se diz um homem persistente em tudo o que faz, daí a alegria de continuar fazendo uma das coisas que mais gosta, o seu programa na Super Rádio Marajoara, emissora de sua propriedade que, no século passado, pertenceu ao condomínio acionário dos Diários e Emissoras Associados juntamente com a TV Marajoara Canal 2 e o jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ, centenário órgão de imprensa que hoje volta à holding de comunicação juntamente com a rádio e mais uma cadeia de emissoras AM e FM, além da TV Marajoara Canal 50.1.



Carlos Santos foi governador do Pará, ele que começou sua vida no Ver-o-Peso como camelô e hoje tem uma das lojas mais tradicionais e importantes do centro comercial, o Avistão. Foi proprietário do Feirão Clube do Disco, entre outros empreendimentos e agora se prepara para fazer a migração de sua querida Super Rádio Marajoara de AM para FM, onde continuará a apresentar seu programa, uma tradição de mais de 40 anos na radiodifusão paraense, tendo passado por várias outras emissoras, como a Rádio Jornal Liberal.



O nataliciante também trouxe muitas alegrias ao povo paraense, com sua música, com sua gravadora que despertou inúmeros talentos paraenses para o cenário nacional da Música Popular Brasileira, além de promover sorteio de valiosos prêmios e proporcionar diversão para as crianças pobres no antigo Arraial de Nossa Senhora de Nazaré.



Por essas e por tantas outras atividades e iniciativas, Carlos Santos, hoje, ainda está propagando alegria e entendimento entre as pessoas por meio de lives em seu canal no Youtube, no seu programa de rádio que também é transmitido pela TV Marajoara, e na sua veia artística, dançando ao som da música paraense nos pontos mais belos da capital paraense. Essa alegria contagiante, é o legado que está inserido no coração e na boca do povo do Pará. Feliz Aniversário, Carlos Santos!