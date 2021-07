Ex-jogador Roberto Carlos abre processo contra Antônia Fontenelle

O ex-jogador não gostou da entrevista que Bárbara Thunder, sua ex-mulher, deu no quadro “Na Lata com Antônia Fontenelle” da atriz

Mais um famoso abriu um novo processo contra Antônia Fontenelle. Dessa vez, quem não gostou de atitudes de Antônia foi o ex-jogador Roberto Carlos que, na última quarta-feira (21/7), iniciou um processo contra a youtuber por danos morais.

O ex-jogador não gostou da entrevista que Bárbara Thunder, sua ex-mulher, deu no quadro “Na Lata com Antônia Fontenelle” no canal do YouTube da atriz.

Na conversa entre as duas, Bárbara dá a entender que Roberto não ajuda os filhos do ex-casal e que as crianças passam por necessidades financeiras. O caso foi divulgado pelo portal Hora Top Tv & Novela.

Fonte: Metrópoles