Ex-jogadora do Vasco morre aos 25 anos após acidente de carro

Faleceu nesta sexta-feira (13) a ex-jogadora de futebol Camila Arlati, 25 anos, vítima de um acidente de carro. A jovem de 25 anos estava internada desde a quarta-feira (11) em um hospital particular de Campinas, no interior de São Paulo, mas não resistiu.

As informações são de que Camila viajava de Hortolândia para Campinas quando sofreu um acidente na estrada entre Hortolândia e Monte Mor.

A atleta jogou pelo Vasco em 2022 e, antes disso, vestiu a camisa do Ponte Preta. Ambos os times publicaram mensagens lamentando a morte da jovem.

– É com enorme tristeza que o Vasco da Gama recebe a notícia do falecimento da nossa ex-atleta Camila Arlati. Desejamos muita força aos familiares, amigos e torcedores nesse momento de extrema dor. Obrigada por honrar nossa camisa, Camila – diz a nota do clube alvinegro.

Já a nota do Ponte Preta diz:

– É com profunda tristeza que a Ponte Preta recebe, nesta manhã de sábado, a notícia do falecimento da nossa ex-atleta Camila Arlati, de 25 anos, vítima de acidente de carro. Camila disputou o Brasileiro Feminino de 2021. Nossas condolências. Obrigado por honrar nosso manto, Camila.

Fonte: Pleno News/Foto: Vasco/Divulgação