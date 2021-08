Ex-marqueteiro do PT, Duda Mendonça morre aos 77 anos

O publicitário Duda Mendonça, que atuou como marqueteiro em campanhas políticas do Partido dos Trabalhadores (PT), morreu na manhã desta segunda-feira (16), em São Paulo, aos 77 anos, vítima de um câncer no cérebro. Duda estava internado no Hospital Sírio Libanês havia dois meses. A informação sobre a morte foi confirmada pela família do publicitário.

Enquanto esteve internado, Mendonça foi infectado pela Covid-19 e chegou a ser intubado, o que agravou seu quadro de saúde. Há algumas semanas, foi visitado por Lula que, ali, fazia exames de rotina. Os dois não se encontravam desde 2005, quando estourou o escândalo do mensalão do PT e Mendonça disse que parte dos serviços que prestara havia sido paga no exterior.

Mendonça também foi marqueteiro de outros políticos conhecidos no Brasil, como Paulo Maluf em São Paulo, Miguel Arraes em Pernambuco, Ciro Gomes no Ceará, e Pedro Santana Lopes em Portugal.

A partir da aproximação com o mundo político, Duda Mendonça também se envolveu diretamente em escândalos de corrupção. Em 2005, o nome dele apareceu no mensalão, onde virou réu no Supremo Tribunal Federal (STF) junto com outras 37 pessoas e foi acusado de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, fato que se repetiu em 2016, quando ele virou réu novamente.

