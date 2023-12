Ex-militar diz que aeronave do voo MH370 pode ter sido derrubada de propósito

O ex-militar da marinha australiana Peter Waring, de 41 anos, disse ao jornal The Sun que a aeronave da Malaysia Airlines desaparecida em 2014 foi derrubada de propósito. O voo MH370, que desapareceu com 239 pessoas a bordo, é um dos maiores mistérios da história da aviação. Com informações da revista IstoÉ.



Waring foi chamado para investigar o sumiço do avião meses depois do seu desaparecimento. As buscas ficariam concentradas em uma região no pacífico sul chamada de “sétimo arco”, mas a aeronave nunca foi encontrada.



Ele afirmou que o avião pode estar em outro lugar, ainda mais ao sul de onde as buscas aconteceram.



“Acho que nós [a equipe de busca] podemos ter errado ao supor que a aeronave não estava sob controle no final. Se a aeronave ainda estivesse sob controle no sétimo arco, então o tamanho do Oceano Índico que eles poderiam alcançar seria tão inimaginavelmente grande que você não teria condições de vasculhar tudo. Houve muito esforço desperdiçado procurando nas áreas erradas”, disse Waring ao portal britânico.



Ele disse que acredita na teoria do piloto Simon Hardy de que o piloto Zaharie Ahmad Shah foi suicida e que teria pilotado a aeronave para uma área no oceano Índico para escondê-la propositalmente.

Imagem: Reprodução