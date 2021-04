Ex-miss Poços de Caldas (MG) morre por complicações da covid-19

Graziela de Freitas Carvalho, de 38 anos, ficou mais de 20 dias internada em uma UTI após receber o diagnóstico positivo

Morreu, na madrugada desta quinta-feira (22), a empresária e ex-miss Poços de Caldas, Graziela de Freitas Carvalho, de 38 anos, por complicações causadas pela covid-19.

De acordo com o Serviço Funerário da cidade que fica a 461 km de Belo Horizonte, Graziela ficou quase 30 dias internada, permanecendo em na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) de um hospital particular por mais de 20 dias.

Amigos e familiares lamentaram a morte da ex-miss nas redes sociais. “Hoje o dia nasceu cinza e triste porque você retornou aos céus. A covid te levou deste plano, mas nunca levará do meu coração. Te amo para sempre!”, escreveu uma prima de Graziela ao publicar uma foto da parente.

Graziela, que foi miss Poços de Caldas em 2000, se apresentava na internet como relações-públicas de uma empresa de marketing. As últimas fotos publicadas mostram a empresária em uma praia no Rio de Janeiro e em uma cachoeira. Ela também publicou fotos antigas com famosos como Roberto Justus e Erasmo Carlos.

*Estagiário do R7, sob supervisão de Pablo Nascimento