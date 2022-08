Ex-mulher de Diogo Nogueira diz não ter mais contato com o cantor: ‘Nunca mais falei’

Milena Rocha, ex-mulher de Diogo Nogueira, contou que não tem mais contato com o cantor. A personal trainer, que se separou do sambista em 2018, após 15 anos de casamento, tirou um tempo para conversar com os seguidores do Instagram e respondeu a uma pessoa que queria saber se ela ainda conversa com o ex-marido.

“Não, nunca mais falei”, disse Milena. A personal e Diogo Nogueira têm um filho juntos, Davi, de 16 anos. Após o fim do casamento, o cantor já virou a página e, desde junho de 2021, namora Paolla Oliveira.

A irmã do cantor, Clarisse Nogueira, foi a responsável pela formação do casal. Amiga da atriz, ela apresentou Paolla ao sambista, e os dois engataram um romance.

Ainda na conversa com os seguidores, Milena Rocha disse que também não fala mais com Clarissa e com o restante da família Nogueira. Aliás, ela contou que não conversava com os parentes do artista nem quando ainda era casada.

“Não falo e já não falava antes, enquanto era casada. Então, não tem por que falar agora. Não tenho nada para falar, nada”, disse a ex de Diogo Nogueira.

Fonte: R7/Foto: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM