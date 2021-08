Ex-noiva de Whindersson ganha um milhão de seguidores após término

Desde que anunciou o término de seu noivado com Whindersson Nunes, na sexta-feira passada (13), Maria Lina Deggan ganhou mais de um milhão de seguidores no Instagram. Os dois estavam juntos desde novembro do ano passado e engravidaram de João Miguel no início do ano, mas o bebê morreu prematuro em maio.

Vale ressaltar que a estudante de engenharia civil tinha seu perfil fechado até o fim do mês passado e contava com cerca de 300 mil seguidores. Poucos dias antes de revelar o término com o humorista, Maria Lina deixou sua conta pública, que passou a ser seguida por 1,5 milhão de fãs.

Fonte: R7/Foto: Reprodução Instagram