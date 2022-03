Ex-piloto da F1 afirma que Hamilton se sente roubado e quer ‘destruir’ Verstappen

Ex-piloto da Fórmula 1, Anthony Davidson acredita que Lewis Hamilton se sente roubado pela última temporada e que quer revidar na pista o título perdido no GP de Abu Dhabi para o holandês Max Verstappen. As informações são do UOL.

“Não haverá nada mais do que Lewis quer nesta temporada do que ‘destruir’ Max Verstappen“, opinou Davidson. “Não vamos enrolar, ele se sente absolutamente roubado pelo que aconteceu no ano passado em Abu Dhabi. Ele quer sair com um carro dominante e nem quer ver Max na pista, tenho certeza”, acrescentou.

Anthony também comentou uma declaração do britânico dada em fevereiro, quando afirmou nunca ter considerado seriamente se aposentar. “Se vocês acham que o que viram no final do ano passado foi o meu melhor, esperem para ver neste ano”, disse o piloto da Mercedes, na ocasião. Para o ex-automobilista, esta afirmação mostra a determinação do heptacampeão para 2022.

“Quando Lewis Hamilton vem com uma frase como essa, você tem que prestar atenção”, afirmou. “Ele com certeza está empolgado para vencer essa coisa de uma vez por todas e acho que será difícil de derrotar. Ele certamente vem para esta temporada com uma mentalidade muito otimista”, completou Davidson.

Fonte: ISTOÉ