Ex-policial militar condenado por homicídio é assassinado com 10 tiros por motoqueiros no Guamá

O ex-cabo da Polícia Militar do Pará Otacílio José Queiroz Gonçalves, o famoso “Cilinho”, foi executado a bala por homens em uma motocicleta no bairro do Guamá, em Belém, na manhã deste domingo, 23. Condenado de Justiça, o ex-miliciano, que impunha o respeito na região onde vivia, morreu no Hospital do Pronto Socorro do Guamá. Ele foi baleado por três suspeitos em uma moto de cor vermelha, cujas imagens já estão nas redes sociais.

Conforme informações apuradas pela reportagem, os criminosos haviam alugado um quitinete em frente à casa onde estava “Cilinho”, o que leva à suspeita de execução premiditada. Mesmo atingido por cerca de 10 tiros, “Cilinho” foi socorrido e levado, ainda com vida, para o Pronto Socorro do Guamá.

O fato se registrou na passagem João de Deus, entre as passagens Popular e Joana D´Arc, no Guamá. ‘Cilinho’ saía de casa quando foi surpreendido pela chegada de três homens. Eles passaram, então, a fazer disparos contra a vítima, e, em seguida, desapareceram em alta velocidade. O crime ocorreu às 10h30.

Com a morte de Cilinho, começaram a circular nas redes sociais informações de internautas preocupados com algum tipo de ação violenta no bairro do Guamá ou em outros pontos da cidade. Ainda na tarde deste domingo, circularam informações de que a mulher que teria alugado o quitinete para os autores do homicídio já teria sido morta e mais dois suspeitos no “Abrigo” do Guamá, uma área de ocupação em um conjunto residencial, tudo em retaliação ao assassinato do ex-PM. No entanto, essas mortes não foram confirmadas pela Polícia.

Cilinho havia sido condenado, em 2017, a 29 anos de prisão por homicídio qualificado e crime de milícia privada. Ele era respeitado em sua área e não permitia assaltos a pequenos comerciantes da região.

A condenação foi pelo assassinato de um garoto de 16 anos, durante a ‘Chacina de Belém’, como ficou conhecida uma sequência de homicídios ocorridos entre os dias 4 e 5 de novembro de 2014.

A morte de Cilinho é apurada pela Delegacia de Homicídios, da Polícia Civil.

Imagens: Jorge Nascimento/Reprodução/Ronabar