Ex-policial militar é assassinado por dupla no Porto da Palha, em Belém

Com cerca de dez tiros. Foi assim que dois homens que chegaram em uma rabeta pelo Rio Guamá, nesta segunda-feira, mataram sem dó nem piedade o ex-policial militar Cláudio Márcio Tavares Moreira, de 54 anos. A vítima, que morreu na hora, fazia segurança particular no local. As causas do crime são desconhecidas.

De acordo com informações da Polícia Civil, o caso é investigado para se apurar quem seriam os autores do crime e a motivação. Havia informações, no Porto da Palha, que os criminosos teriam levado a arma de Cláudio Márcio, no entanto, esse dado não chegou a ser confirmado pelos policiais que fizeram os primeiros levantamentos.

A polícia técnica foi acionada e, depois dos procedimentos policiais cabíveis, o corpo do ex-PM foi removido para exaames de necropsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

Até o começo da tarde de hoje, a polícia não tinha pistas dos bandidos que, depois de descarregarem as armas contra Cláudio Márcio, retornaram para a rabeta e fugiram.

Ainda conforme o que se apurou na área, os dois homens chegaram no local se passando por vendedores de frutos de açaí, mas ninguém os conhece no Porto da Palha.

