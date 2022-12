Ex-Power Rangers morreu por suicídio, diz a viúva do ator

Através de um comunicado, Tammie Frank, esposa do ator Jason David Frank, ex-Power Rangers Verde, confirmou que a causa da morte foi por suicídio.

Fontes do site TMZ já haviam informado que Frank tinha tirado sua própria vida, mas ninguém da família comentou o caso até agora.

Segundo ela, antes do ato, o casal brigou e o ator se trancou no quarto do hotel onde eles estavam hospedados.

A polícia foi chamada, mas quando os policiais chegaram, Jason já estava sem vida.

– Embora Jason fosse um nome conhecido para alguns, vivíamos uma vida muito normal, com altos e baixos, como qualquer outra pessoa – diz a viúva.

Na semana da morte, Tammie fez um relato emocionante ao se despedir de seu marido.

– A perda da minha alma gêmea. Jason, não posso continuar sem você! Você é meu mundo! Sim, tivemos nossas lutas como qualquer casamento. Mas meses atrás nós dois concordamos que valia a pena salvar. Conversas profundas, vulnerabilidade, perdão de ambas as partes. Estou profundamente perdida, ferida e totalmente destruída. Perdi meu único e verdadeiro amor – escreveu.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução Instagram