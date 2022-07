Ex-prefeito de Almeirim é investigado por suposto desvio de verba para construção de ginásio de esportes

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio do promotor de Justiça, Ramon Furtado Santos. instaurou um procedimento preparatório para investigar possível prática de improbidade administrativa e possível desvio de verbas públicas na gestão da obra de construção do ginásio poliesportivo de Almeirim, no oeste do Pará, durante o mandato do ex-prefeito José Botelho dos Santos.

Uma portaria publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) traz um resumo do procedimento instaurado no âmbito da Promotoria de Justiça de Almeirim, cuja finalidade é averiguar se houve desvio de valores no total de R$ 892.006,00, na execução da obra do ginásio.

De acordo com os autos, o procedimento foi fundamentado na Notícia de Fato nº 000673-152/2019, instaurada no dia 07 de novembro de 2019, decorrente de possível ato de improbidade administrativa, praticado, em tese, pelo ex-prefeito José Botelho dos Santos, na gestão do convênio do Ginásio Poliesportivo do Município de Almeirim.

Segundo o MP, o ex-prefeito também será investigado pelo desvio de valores no total de R$ 892.006,00 oriundos do convênio nº 179/2014-SEPLAN. O ex-prefeito será notificado e deverá apresentar esclarecimentos a cerca das supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público na execução e gestão da obra do ginásio municipal, no prazo de 30 dias.

Fonte: O Estado Net