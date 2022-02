Ex-prefeito de Portel é denunciado por falsidade ideológica e outros crimes

O ex-prefeito de Portel, na região do Marajó, Manoel Oliveira dos Santos; o ex-secretário municipal de Saúde, Nizomar Monteiro da Costa Júnior; o ex-pregoeiro Abrão Alves da Silva e o ex-presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Portel, Edicleudo Gomes da Costa foram denunciados pelo representante, no municipio, do Ministério Público Estadual, promotor de Justiça Rodrigo Vasconcelos, pelos crimes de falsidade ideológica, extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento.

O ex-prefeito foi indiciado pela Comissão Parlamentar de Inquérito aberta no ano passado, para apurar os desvios de verbas destinadas ao combate à pandemia da covid-19 e ao tratamento de pacientes infectados no município. O relatório da CPI deverá ser lido e apresentado com as conclusões para a população, em sessão a ser convocada para os próximos dias.

Segundo a Promotoria de Justiça, Nizomar Monteiro da Costa Júnior, Manoel Oliveira dos Santos, Abrão Alves da Silva e Edicleudo Gomes da Costa extraviaram livros oficiais e documentos “dos quais tinham a guarda em razão dos cargos que exerciam, bem como, deixaram de praticar, indevidamente, ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, além de ter, o Nizomar inserido, em documento público, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, tudo conforme devidamente comprovado por meio do Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, a denominada “CPI da covid-19”, realizada pela Câmara Municipal de Portel e que deu base à denúncia.



Afirma o promotor Rodrigo Vasconcelos que a denúncia possui “lastro nas apurações realizadas no âmbito da Notícia de Fato, registrada a partir do protocolo oriundo da aludida Comissão, instalada pela Câmara Municipal de Portel para apurar os gastos públicos do Poder Executivo Municipal de Portel no combate e prevenção à pandemia da covid-19 durante o ano de 2020, por meio do qual fora encaminhado o citado Relatório Final, com a finalidade de apuração de eventual prática de ilícito penal ou improbidade administrativa, ou seja, para providências.



Conforme apurado nos autos do referido Inquérito, ficou comprovado o desaparecimento de todos os processos licitatórios provenientes da gestão municipal de 2017 a 2020, sob a responsabilidade dos denunciados, incluídos os processos relativos às aquisições e prestações de serviço custeadas com verbas destinadas ao combate da covid-19, no ano de 2020.



Consta, ainda, nos autos do inquérito, que o Município de Portel recebeu, no ano de 2020, para combate à Pandemia, a importância de R$ 5.541.411,65. Desse recurso, foram custeadas despesas que somaram o valor de R$ 3.919.467,02, equivalente a 70,73% do valor recebido, sendo que os outros 29,27% deixaram de ser utilizados no combate à doença infecto contagiosa, tendo sido utilizados em outras finalidades, pois, segundo Nizomar, esses recursos deveriam ser totalmente utilizados até o final de 2020.



“Soma-se a isso, como dito, conforme demonstrado nos autos por documentos e prova testemunhal, que todos os processos licitatórios utilizados no combate à pandemia foram extraviados da Prefeitura Municipal de Portel.



Ainda nos termos do depoimento do denunciado Edicleudo Gomes da Costa, ex-presidente da Comissão Permanente de Licitações no ano de 2020, a sala de licitações foi deixada completamente vazia pela gestão anterior, de 2017 a 2020, com a subtração de todos os processos licitatórios, processos de dispensa de licitação, inexigibilidades, contratos ou qualquer outro documento referente aos procedimentos realizados referentes ao combate à pandemia no ano de 2020.

Em seu depoimento, Nizomar afirmou que durante o combate à pandemia foram realizados procedimentos licitatórios.



Já Manoel Oliveira dos Santos foi indiciado em razão de ter participado diretamente no extravio dos procedimentos licitatórios, uma vez que determinou que Edicleudo procedesse a entrega das chaves da sala da Comissão de Licitação completamente vazia, deixando de praticar ato de ofício na guarda dos documentos públicos da Prefeitura.



Portanto, segundo a denúncia do Ministério Público, o ex-prefeito Manoel Oliveira dos Santos “tinha conhecimento do extravio dos procedimentos licitatórios, agiu dolosamente nesse sentido e, ainda, devolveu apenas parte desses documentos, o que prejudicou, inclusive, os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito quanto à apuração dos gastos do município no combate à Pandemia.

Deste modo, o MPE diz, por seu promotor, que os indícios suficientes de autoria e a materialidade dos crimes são suficientes para justificar a denúncia e que a “autoria e a materialidade encontram-se corroboradas por intermédio precipuamente dos Autos da Notícia de Fato” e, sendo assim, “a conduta praticada pelos aludidos agentes é típica, antijurídica

e culpável, caracterizando-se como delituosa em face da Norma Substantiva, e por estes motivos, encontram-se incursos nas sanções punitivas dos dispositivos legais previstos na lei.

Imagens: Ray Nonato/Ronabar

