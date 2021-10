Ex-prefeito de Portel ignora CPI que apura denúncias de sua gestão

O ex-prefeito municipal de Portel, Manoel Oliveira, é acusado de tentar obstruir os trabalhos de investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura suspeitas de desvios de recursos destinados para o combate à pandemia da covid-19, que podem atingir mais de R$ 8 milhões. Ele tem sido visto pela cidade, mas, toda vez que a convocação para depor é mandada em sua casa, simplesmente, ele nunca é encontrado. A informação foi prestada com exclusividade ao jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ, pelo presidente da Câmara de Vereadores do município, vereador Van Dame.

Portel, município da região do Marajó, distante de Belém 263 quilômetros em linha reta, enfrenta problemas gravíssimos de ordem financeira. A CPI foi instalada no dia 6 de maio deste ano e, segundo Van Dame, é a única no interior do Brasil que apura desmandos e corrupção com verbas destinadas a minimizar os problemas de saúde. “Os trabalhos da CPI estão adiantados. Já foram ouvidos o ex-secretário de Saúde, Lindomar Júnior, e o empresário que forneceu os equipamentos, como cilindros de oxigênio no período mais agudo da infecção”.



Segundo Van Dame, ainda irão prestar depoimento pessoas que faziam parte do Conselho Municipal de Saúde e também do setor de licitações, bem como, de outros setores. No caso do depoimento de Lindomar Júnior, ele fez toda uma defesa da gestão passada, mas entrou em várias contradições que podem levá-lo a uma acareação com a atual gestão da Secretaria Municipal de Saúde, que também já foi ouvida e traçou um quadro completamente adverso do que foi exposto pelo ex-ordenador de despesas.

Vereador Van Dame, Presidente da Câmara Municipal de Portel



Van Dame diz que é a primeira vez que Portel tem aberta e atuando uma Comissão Parlamentar de Inquérito e que o município está fazendo história, posto que é o único município brasileiro que tem uma CPI para investigar desvios de verbas destinadas ao combate à pandemia da covid-19. Ele também afirma que outras pessoas serão ouvidas e que, alguns dos depoentes, não apenas integraram a antiga administração do ex-prefeito Manoel Oliveira, como estão na atual gestão.

A CPI é integrada pelos vereadores Flávio Nunes Coelho (Presidente da CPI), Milton Nunes da Costa (Relator) e José Cláudio Corrêa (Membro), que se debruçaram sobre os documentos necessários para buscar informações acerca de convênios, fornecedores, pagamentos, empenhos, notas e toda uma gama de informações para dar embasamento aos seus questionamentos nesta fase de oitivas daqueles

DENÚNCIAS

De acordo com as denúncias, embora o município tenha recebido verbas, sequer foi adquirida uma máquina de Raio-X que, inclusive, até hoje não tem. Também faltaram testes rápidos, leitos, respiradores, oxigênio e uma série de coisas que poderiam ter amenizado a dor, o sofrimento e até mesmo salvado vidas.



De que forma o dinheiro foi gasto? Isso é o que a CPI precisa mostrar e prestar contas com sociedade, se o dinheiro foi gasto de forma indevida, explicou o vereador Van Damme, presidente da Câmara Municipal de Portel.

Imagens: Ray Nonato/Ronabar