Ex-prefeito de Trairão é encontrado morto às margens da BR-163

Após mais de quinze dias desaparecido, o ex-prefeito do Trairão, Izael Torres, foi encontrado sem vida. Seu corpo foi localizado nas margens da BR-163, a quatro quilômetros do centro urbano de Trairão.

Imagens que estão circulando nas redes sociais mostram o carro do ex-prefeito a poucos metros da rodovia que aparentemente perdeu o controle do veículo colidindo de frente com uma árvore.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, e peritos do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local realizando a remoção do corpo.

A Polícia havia descartado a hipótese de que teria acontecido algum acidente na estrada com o ex-vice-prefeito, agora, a Polícia Civil informou que seguirá investigando a trajetória feita pelo ex-político para tentar esclarecer, de fato, o que aconteceu.

