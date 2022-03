Ex-presidente Barack Obama testa positivo para Covid-19

O ex-presidente dos EUA Barack Obama foi diagnosticado com Covid-19. A notícia foi divulgada pelo próprio Obama em sua conta oficial do Twitter neste domingo (13).

– Acabei de testar positivo para Covid. Estou com a garganta arranhando há alguns dias, mas estou me sentindo bem – escreveu na publicação.

De acordo com Obama, a ex-primeira dama Michelle Obama também fez os exames, mas testou negativo para a doença do novo coronavírus.

– Michelle e eu estamos gratos por termos sido vacinados e reforçados”, afirmou Obama. “É um lembrete para se vacinar, se você ainda não o fez, mesmo que os casos diminuam – acrescentou o democrata.

Na mesma publicação, o ex-presidente ainda sai em defesa da vacina.

– É um lembrete para se vacinar, se você ainda não o fez, mesmo que os casos diminuam – concluiu.

No ano passado, Obama chegou a cancelar sua festa de 60 anos devido ao avanço da variante delta do coronavírus nos EUA.

Os Estados Unidos são o país com maior número de mortos pela covid-19. Ao todo, foram 965 mil pessoas até o momento. O número de casos confirmados ultrapassou 79,4 milhões, de acordo com o Departamento de Saúde e Serviços Humanos do governo norte-americano.

Fonte: Pleno News