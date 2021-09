Ex-presidente Lula diz que caminha 9 km por dia para estar bem em 2022

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revelou que tem caminhado, em média, 9 quilômetros por dia. Ele disse que quer estar bem de saúde no ano em 2022, quando acontecerá a disputa das eleições presidenciais.

Ele deu declarações durante entrevista à rádio Vitoriosa, de Uberlândia (MG).

– Eu me cuido muito. Tô andando quase 9 quilômetros por dia. Quero estar muito bem ano que vem. E, mesmo que eu não fosse candidato, eu iria me cuidar. Não quero deixar a vida me levar tão cedo – falou o petista.

Fonte: Pleno News