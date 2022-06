Nesta segunda-feira (13), a assessoria do ex-presidente Michel informou, nas redes sociais, que ele está com Covid-19. O ex-presidente, no entanto, “passa bem” e está apenas com sintomas leves.

Temer foi vacinado com três doses contra a doença e está cumprindo isolamento em casa.

“O ex-presidente Michel Temer testou positivo para Covid. Está em casa cumprindo o período de recolhimento e passa bem, com sintomas leves”, diz o comunicado.

Fonte: Pleno News

Foto: Eduardo Knapp/Folhapress