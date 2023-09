Ex-presidiário acusado de homicídio é decapitado na via pública em Tucuruí

Um morador que passava pela Avenida 02 do bairro Jardim Alcobaça, em Tucuruí, no sudeste do passado, na manhã de sábado passado, dia 16, fez uma descoberta chocante. Ele avistou o corpo decapitado de um jovem, depois identificado como sendo Jhemerson Pereira Lima, de 20 anos, que estava desaparecido.

Jhemerson, natural da cidade de Vitória do Xingu, no sudoeste paraense, atualmente residia em Anapu e estava de passagem por Tucuruí, com planos de trabalhar na zona rural. No entanto, sua vida foi interrompida de maneira brutal, por motivos ainda ignorados da Polícia Civil de Tucuruí, que apura o homicídio, com requintes de crueldade, por meio da Delegacia de Homicídios.

O corpo da vítima apresentava várias perfurações de arma branca, e tanto uma faca quanto uma foice foram encontradas no local do crime. De maneira ainda mais macabra, a cabeça de Jhemerson foi localizada por policiais militares em uma rua próxima, a alguns metros de distância do restante do corpo.

Investigadores, em colaboração com a Polícia Militar, conseguiram identificar a vítima por meio de registros no Sistema Penal em Altamira. Surpreendentemente, Jhemerson havia sido liberado do sistema penal há cerca de um mês, após cumprir pena por homicídio e outros crimes.

As autoridades locais estão empenhadas em esclarecer este crime hediondo e continuam as investigações para identificar os autores e a motivação por trás dessa morte brutal. Imagens das câmeras de segurança da área serão solicitadas pela Polícia Civil.

A primeira suspeita é de que se trate de um crime de vingança.

Imagem: Reprodução/Jorge Nascimento