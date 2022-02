Ex-presidiário é executado com moto em movimento no sudeste do Pará

O jovem, Gean Wesley Carvalho Lima, 19 anos, foi moto com vários disparos de arma de fogo, durante a tarde desta quarta-feira (2), na BR-153, a cerca de 20 quilômetros da cidade de São Domingos do Araguaia, no sentido a cidade de São Geraldo do Araguaia, na região sudeste do Pará.

De acordo com a Polícia Militar, o rapaz era um exímio ladrão de motocicletas. No Sistema Prisional do Pará, consta que Gean Lima já havia sido preso pelo crime de tráfico de drogas. Segundo um tio do ex-presidiário, ele viajava na garupa da motocicleta Honda Pop, pilotada pelo jovem, ao serem abordados por uma dupla em outra moto.

Os assassinos teriam se aproximado da Pop, diminuíram a velocidade e o garupa efetuou vários tiros contra a vítima que caiu morta no meio do mato. O tio dele não se feriu. Segundo a PM, nos últimos meses, Gean Lima estava morando na “Vila Quatro Bocas”, localizada na Região Brasispanha, na zona rural de Brejo Grande do Araguaia.

Horas depois, a mãe do fora da lei era vista agachada, chorando ao lado do corpo filho. A Polícia Militar foi acionada para preservar o local de crime. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá para realização de perícia médica.

Fonte: Portal Debate Carajás

Crédito: WhatsApp