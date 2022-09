Ex-secretária de Estado de Cultura do Pará, Ursula Vidal, é mulher forte no Pará

Com 50 anos de idade, a jornalista Ursula Vidal Santiago de Mendonça, nascida em 1972 em Recife, veio morar com seus pais em Belém, onde vive até hoje. Detentora de uma voz privilegiada, ainda aos 15 anos, conseguiu emprego como locutora de rádio FM e, um ano depois, já mostrava o belo rosto na televisão, na condição de apresentadora de telejornal.

Ursula Vida sempre soube o que quer. Ela é uma jornalista, ativista política, ideologia herdada dos pais, João e Elisabeth, que foram militantes na Aliança Nacional Libertadora (ANL) em luta contra a Ditadura Militar de 1964. Formou-se em jornalismo pela Faculdade Hélio Alonso, do Rio de Janeiro, apesar de ter iniciado o curso na Universidade Federal do Pará. No Rio, onde morou algum tempo, ela foi repórter, apresentadora e editora na TVE e no Fantástico, da Globo, além de autuar em canais por assinatura, como GloboNews e Telecine. Esta “paraense nata” é também cineasta, tendo dirigido o documentário Marias e Josés, referente ao Círio de Nossa Senhora de Nazaré, transmitido por diversas emissoras brasileiras e também em Portugal.

Na política, Ursula Vidal esteve filiada aos PPS (2013-2015), REDE (2015-2018), PSOL (2018), PODE (2020-2021), REDE (2021-2022) e, atualmente, ao MDB. E com mais de meio milhão de votos, quase chegou ao cargo de Senadora da República, nas eleições de 2018, o que a estimulou ainda mais a se dedicar na carreira, como autêntica representante da mulher paraense no cenário público. E encontrou o que buscava ao assumir o cargo de Secretária de Estado de Cultura, na gestão de Helder Barbalho (MDB), haja vista ter unido o útil ao agradável, posto que, passou a trabalhar com a Cultura, gerenciando inúmeros projetos e, ao mesmo tempo, fazendo o jornalismo que sempre planejou.

