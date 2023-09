Ex-técnico do Atlético-GO morre de infarto aos 43 anos

Morreu, na noite de quinta-feira (28), o técnico de futebol Lucas Oliveira, aos 43 anos de idade. O sepultamento aconteceu, nesta sexta-feira (29), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia (GO). As informações são do G1.

Lucas já trabalhou nos times Vila Nova, Goiás, Atlético Goianiense e Goiânia. Seu último trabalho, neste ano foi no clube Mineiros.

O Atlético Goianiense publicou uma nota, na qual lamenta o falecimento de Oliveira.

– O Atlético Goianiense lamenta profundamente a morte do técnico Lucas Oliveira, que passou pela base do Dragão nesta temporada e era um dos treinadores mais promissores da atual geração. Desejamos força, prestamos condolências e nos solidarizamos com os familiares e amigos neste momento de dor – diz o texto.

O técnico deixa dois filhos: Lara e Gabriel. A assessoria de Lucas disse, em nota, que ele foi vítima de um infarto fulminante na noite de quinta.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/ Print de vídeo YouTube PUC TV Esportes