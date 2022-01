Ex-The Voice de 23 anos é encontrada morta no quarto pela mãe

Natanya Brook, ex-participante do “The Voice” e “X Factor” e jogadora de games semiprofissional, morreu aos 23 anos durante uma partida on-line, nesta quinta-feira (20). O caso aconteceu em Aylesford, em Kent, na Inglaterra. As informações são da revista Quem e do jornal Daily Mail.

A jovem teria parado de responder os colegas durante a partida de um jogo de Xbox na quarta-feira (19). Ela estaria bebendo Vodka com Coca-Cola, de acordo com informações de autoridades locais.

Durante a manhã, a mãe de Natanya, Jennt Brook, checou o quarto da jovem e pensou que ela estivesse dormindo. No entanto, algumas horas depois, Tanya, como era conhecida, foi encontrada na mesma posição. A família chegou a chamar uma ambulância, mas a jovem já havia morrido.

Natanya tinha histórico de convulsões desde os 6 anos. Apesar da causa da morte não ter sido definida, as autoridades a classificaram como natural e “provavelmente relacionada à epilepsia”.

Fonte: Debate Carajás