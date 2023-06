Ex-tripulante diz que submarino perdeu contato em 4 viagens

O produtor Mike Reiss, responsável pela série de animação Os Simpsons, viajou quatro vezes até os destroços do Titanic por meio de expedições submarinas da OceanGate. De acordo com ele, em todas elas, a embarcação perdeu comunicação temporariamente com a base na superfície.

Em declaração à ABC News, Reiss não culpou a empresa pelas falhas de comunicação, e sim as condições extremas do oceano.

– Toda vez eles perdiam a comunicação, isso parecia ser apenas algo embutido no sistema. Não culpo a OceanGate, mas culpo a profundidade. É difícil comunicar através daquilo – assinalou.

Ele ainda relatou que os percalços foram maiores em uma das ocasiões, em que o submarino entrou em uma corrente marinha e acabou desviado de sua rota em 500 metros. A ansiedade tomou conta dos passageiros, que sequer tocavam nos sanduíches que eram servidos durante a viagem.

Segundo Reiss, contudo, o desvio foi rapidamente corrigido pelo piloto, e eles conseguiram chegar ao destino da expedição com sucesso.

A OceanGate realizou viagens bem-sucedidas até o Titanic nos anos de 2021 e 2022 e já tinha 18 novos mergulhos marcados para 2023.

Entretanto, na primeira viagem deste ano, houve um incidente catastrófico, e o submersível Titan implodiu em meio à pressão da água, matando todos os tripulantes. Detritos do submarino foram localizados pela Guarda Costeira dos Estados Unidos nesta quinta-feira (23).

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução / YouTube / The Telegraph