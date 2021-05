Ex-vereador é morto a tiro durante assalto a açougue na zona rural de Rondon do Pará

As polícias Civil e Militar seguem com buscas para tentar localizar os integrantes de um bando de assaltantes que atacou, por volta de 17h desta terça-feira (4), um açougue localizado na Vicinal Nova Vitória, zona rural do município de Rondon do Pará, no sudeste do Pará. Na ação, os assaltantes mataram a tiro o ex-vereador e oficial de justiça de Rondon do Pará, Edimilson Sousa Viana, que era popularmente conhecido como “Mica Boca de Gia”.

Segundo testemunhas, o vereador teria reagido e foi baleado na cabeça, vindo a óbito no local. Ainda segundo testemunhas, oito homens chegaram ao açougue para tomar de assalto a caminhonete do proprietário do estabelecimento comercial.

Durante a ação, “Mica Boca de Gia” teria esboçado reação e foi alvejado. Edmilson de Souza exerceu três mandatos como vereador no município e atualmente trabalhava como oficial de justiça. A Câmara Municipal de Rondon do Pará (CMRP) lamentou a morte do ex-edil.

POR TINA DEBORD

Fonte: Blog Zé Dudu