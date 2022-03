Exame encontrou pelo menos 10 tipos de drogas ilícitas no corpo de Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters

As suspeitas se confirmaram e a provável morte do baterista Taylor Hawkins, da cultuada banda de rock norte-americana Foo Fighters, foi uma overdose de um coquetel que continha pelo menos dez drogas ilícitas em seu corpo, atestou exame preliminar do departamento de medicina legista de Bogotá, cidade onde a banda se apresentaria na sexta-feira (25), como atração principal do festival Esteropicnic. Neste domingo (27), a banda encerraria o festival Lollapalooza Brasil 2022. Após a trágica notícia, a turnê sul-americana da superbanda foi encerrada.

A tragédia devastou os membros da banda que lamentaram a perda do amigo, considerado um grande músico. Em 5 de abril de 1994, o líder do Foo Fighters, Dave Grohl, então baterista da banda Nirvana, teve a sua primeira experiência com esse tipo de tragédia.

Há 28 anos atrás, Kurt Cobain, líder da banda grunge de rock Nirvana, estourou os miolos com um tiro de espingarda Remington, em sua residência no bairro de Denny-Blaine, em Seattle (EUA). Uma alta concentração de heroína e vestígios de diazepam além de alta concentração de álcool foram encontrados em seu corpo. O corpo de Cobain tinha ficado deitado lá por dias e foi encontrado por um eletricista que instalaria um sistema de vigilância na casa; o relatório do legista estimou que Cobain tinha falecido em 5 de abril de 1994, aos 27 anos de idade.

Dave Grohl disse na época que a notícia da morte de Cobain foi “provavelmente a pior coisa que aconteceu comigo na minha vida. Lembro-me de que, no dia seguinte, acordei e fiquei de coração partido por ele ter ido embora. Eu apenas senti, ‘Ok, então eu tenho que acordar hoje e encarar mais um dia, e ele não’.” Dave sabia que Cobain iria morrer cedo, e disse que “às vezes, você simplesmente não pode salvar alguém de si mesmo”, e “de certa forma, você já se prepara emocionalmente para quando isso se tornar realidade”.

Horas antes da apresentação

A Procuradoria Geral da Colômbia divulgou no sábado (26), o exame toxicológico feito no corpo do baterista do Foo Fighters (veja abaixo o documento), Taylor Hawkins. A causa da morte, no entanto, ainda não foi revelada. Hawkins foi encontrado morto aos 50 anos, em seu quarto de hotel, na Colômbia, na sexta-feira, 25.

A morte ocorreu poucas horas antes do show que a banda faria no festival Esteropicnic, e dois dias antes da apresentação no Brasil. Toda a turnê sul-americana da banda foi cancelada. Com o atraso do baterista em encontrar os colegas para irem para o show, os integrantes da banda pediram que alguém o chamasse no quarto. Quando os funcionários entraram, já o encontraram morto por volta das 17h30, no horário local.

Translado

Um relatório confidencial feito pelas autoridades colombianas, obtido pelo jornal El Tiempo , da Colômbia, afirma que também foram encontradas substâncias alucinógenas no quarto de hotel do baterista.

Segundo a reportagem, uma empresa privada já iniciou os trâmites legais para repatriar o corpo do baterista e um dos pré-requisitos é a definição da causa da morte. De acordo com o documento obtido pelo jornal, o corpo não exibia nenhum sinal de violência.

A banda estava na Colômbia desde quarta-feira (23), e o grupo estava animado, fazendo diversas atividades na cidade. Quando o corpo do baterista foi encontrado no quarto, imediatamente os médicos foram chamados, tentaram reanimá-lo, porém sem sucesso. A polícia que investiga a morte foi até o local coletar depoimentos e provas, além de gravações de câmeras de segurança para tentar identificar se alguém estava com o músico no momento ou se o acompanhou até o quarto.

Sobre a investigação, um relatório preliminar da polícia indicou que a causa da morte ainda não foi apurada, porém “ela poderia estar associada ao consumo de entorpecentes”. Em diversas entrevistas, Hawkins falava abertamente sobre o vício em heroína (opiáceo) e também sobre uma overdose que sofreu em Londres, na Inglaterra. Ele dizia que depois da overdose, sua vida havia mudado e ele tinha passado a ter hábitos mais saudáveis.

Pat Smear, Nate Mendel, Rami Jaffee, Chris Shiflett, Taylor Hawkins, Paul McCartney e Dave Grohl durante introdução do Foo Fighters no Hall da Fama do Rock and Roll, em 2021 — Foto: David Richard/AP Photo

Hall da Fama

Em 2021, o Foo Figters foi introduzido no Hall da Fama do Rock pelo inestimável trabalho e qualidade de suas músicas para a história desse gênero musical.