Exames realizados na Santa Casa poderão ser acessados on-line pelos pacientes 

A partir deste mês de março todos os resultados de endoscopia, exames de imagens e também laboratoriais realizados na Santa Casa Santa Casa de Misericórdia do Pará poderão ser acessados de forma on-line, a medida traz mais comodidade aos pacientes que não vão mais precisar se deslocar de tão longe para pegar apenas o resultado, já que mais de 30 % das pessoas atendidas residem fora da capital. Além disso, a iniciativa vai beneficiar o meio ambiente, pois os gastos com papel, filmes e envelopes não serão mais necessários.

O novo acesso remoto vai possibilitar que cerca de 85 mil resultados de exames laboratoriais e mais de 8 mil resultados de exames de imagem realizados por mês na Santa Casa sejam acessados de qualquer lugar e em qualquer hora.

O gerente de Diagnóstico por Imagem e Endoscopia do hospital, José Roberto Duarte Júnior, destaca sobre a importância da tecnologia nessa nova forma de entregar os resultados de exame.

“Cerca de 35% dos pacientes atendidos residem fora de Belém. Com o avanço constante da tecnologia na Medicina, as soluções tecnológicas estão presentes em todas as áreas, nos aparelhos e equipamentos que possibilitam e facilitam o trabalho dos médicos. Avalio que a entrega de resultado de exames on-line é mais um dos privilégios e comodidade para o paciente”, destacou.

Os exames já podem ser acessados no site da Santa Casa, todos os pacientes que realizarem exames no hospital vão receber um comprovante com senha e login impressos para acesso aos resultados.

Entre os exames que já estão disponíveis pela internet são os de raio-x, mamografia, tomografia computadorizada, ultrassonografia, ressonância magnética, exames endoscópicos e ecocardiograma, além de mais de 600 tipos de exames laboratoriais em bioquímica, microbiologia, hematologia, parasitologia, urinálise e anatomopatológicos.

Foto: Ascom / FSCMPA