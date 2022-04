Excelente: “Sem tempo para despedidas”

Acabei de ler a obra de Linwood Barclay, escritor norte-americano que passou a maior parte de sua vida no Canadá. Ele é jornalista, em cuja profissão, aliás, iniciou sua carreira como romancista e lançou a obra “Sem tempo para despedidas”, publicada no Brasil, em língua portuguesa, pela editora Record, em 2013, portanto, há nove anos, mas a obra está em todas as grandes livrarias do Brasil, a preços bem camaradas, já que estamos em uma época em que tudo está pela hora da morte no que se refere a gastos.



Trata-se de um enredo bastante interessante e com um final digno de um thriller em razão da forma como o autor montou todo o quebra-cabeças. A história gira em torno de um comerciário ambulante do ramo de máquinas, casado com uma mulher de temperamento forte e extremamente possessiva, tipo daquelas pessoas que não medem consequências de seus atos para atingir seus objetivos. Ele se apaixona, em outra cidade, nos Estados Unidos, por uma outra pessoa, casa, usando sobrenome falso e mantém uma vida de inferno de um lado, e outra de amor, compreensão e felicidade, de outro, mas não tem paz de forma alguma, afinal, terá de estar sempre mentindo e viajando para aguentar as duas famílias, uma sem saber da outra.



As coisas pioraram quando a primeira mulher, num desses descuidos de que todos acabam cometendo, descobre a situação. Parte da segunda família, misteriosamente, desaparece do mapa, incluindo o comerciário ambulante. Na casa, ficou apenas a filha dele, uma adolescente com quem ele teve uma discussão ao encontrá-la, com 14 anos, no carro do namorado dela, um cara desses de vida bastante suspeita e controversa. Para completar, nesse mesmo dia, somem ele, a esposa e o filho mais velho. A menina ficou sozinha na casa e com a dúvida sobre o que aconteceu por 25 anos. Ela passa esses anos todos se perguntando por que ela escapou, por que ela não morreu, já que acreditava na morte dos pais e do irmão. Depois, a jovem se casa com um professor, eles têm uma filha e aí recomeça a situação infernal de novo, com doença, risco de vida, sequestro, tentativade homicídio e um maldito lago numa mina abandonada há muito tempo. É eletrizante, vale à pena conferir, pois ao avançar na leitura, o leitor ficará sempre tentando chegar ao fim do mistério, já que, em cada capítulo, surgem coisas novas. Ah, e tem mais, entre esses capítulos, aparecem uns escritos, em itálico, que, somente ao final, o leitor saberá exatamente o que significam.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar