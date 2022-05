Exclusivo! Chega ao fim casamento de Karina Bacchi e Amaury Nunes

Amigos próximos ao casal conversaram com à coluna e deram detalhes sobre o fim do casamento, que já até mesmo está com divórcio assinado

Após 4 anos de casamento e um histórico de crise na relação em 2021, o casamento de Karina Bacchi e Amaury Nunes chegou ao fim há mais de um mês e o divórcio já foi até mesmo assinado. Amigos próximos ao casal contaram à coluna LeoDias que apesar do agora ex-casal ter conseguido driblar uma crise no ano passado, desta vez o término é definitivo.

Ainda de acordo com eles, Karina estaria vivendo um período de fanatismo religioso que prejudicou suja relação com Amaury. Vale lembrar, que o empresário chegou a se converter e frequentava a mesma igreja de Bacchi, mas nem a aproximação mútua com a fé conseguiu reaproximar o casal, que lidava com constantes convergências de pensamento, principalmente sob o modo de como enxergam a religião.

Karina e Amaury são casados desde 2018Reprodução / Instagram

Eles estão juntos desde 2018Youtube/Reprodução

O foco de Karina na religião fez com que o casal se afastasse de amigos e vivesse uma vida na maior parte do tempo dedicada a vida religiosa, passando a maior parte do tempo na igreja e sempre envolvidos em núcleos religiosos.

A coluna LeoDias tentou contato com Karina Bacchi e Amaury Nunes mas não obteve resposta até o momento desta publicação. No entanto, amigos do casal confirmaram o término do casamento.

Por: Leo Dias / Metrópoles