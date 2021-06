Exclusivo: diretoria do Remo vai anunciar atacante parceiro de Neymar

Victor Andrade, de 25 anos, foi revelado pelo Santos em 2012

O Clube do Remo contratou o atacante Victor Andrade, de 25 anos, ex-Santos e Benfica-POR. A informação ainda não é oficial, mas a apuração de OLiberal confirma a negociação já com status de concluída. O atleta será anunciado nos próximos dias.

Victor Andrade é mais uma alternativa ao setor de ataque azulino diante do rendimento irregular dos atuais comandantes do ataque, além de lesões.

Victor, inclusive, é um atleta cujo currículo justifica à investida do Remo: ele foi revelado pelo Santos, quando foi companheiro do craque Neymar – que o chama de ‘juvena’, apelido para juvenil. Em 2012, foi considerado uma joia santista, tendo multa rescisória maior, inclusive, que a do próprio Neymar.

O site globoesporte.com relata uma conversa entre ambos que data de 2012. “Joguei com a tua (camisa) ontem. Deu sorte. Arrebenta aí, boa sorte”, escreveu Victor Andrade. Neymar respondeu: “Trata ela (camisa 11) com carinho, juvena! (risos) Torcendo daqui”.

Victor não se firmou na Vila Belmiro, no entanto. Na sequência, o atacante tem passagens pelo futebol português (Benfica e 1860 München), alemão (1860 München). Além disso, ele foi convocado para a seleção brasileira sub-16, pela sub-18 e sub-20.

Benfica

Victor rescindiu seu contrato com o Santos em 2014 e acertou com o Benfica por cinco temporadas. De acordo com sites especializados, ele chegou a jogar no Benfica B, sendo que estreou com a camisa principal do Benfica contra o Estoril, na primeira jornada da Primeira Liga de 2015–16, com uma assistência para gol. Victor também atuou pelo Estoril. Seus últimos clubes foram Goiás e a Chapecoense-SC.

Remo

Será a primeira experiência de Victor Andrade no futebol do Norte do Brasil. Ele estava sem clube.

Fonte: oliberal.com