EXCLUSIVO – Remo se afina para o jogo contra o Sampaio Corrêa

O resultado do jogo entre Remo e Náutico, no Estádio dos Aflitos, em Recife, Pernambuco, não é coisa do passado ante o resultado desastroso para os remistas em razão dos erros de arbitragem. No entanto, o grupo já está focado no compromisso dessa terça-feira, 29, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém, contra o Sampaio Corrêa, do Estado do Maranhão.



Neste domingo, 27, pela manhã, o técnico Paulo Bonamigo realizou uma atividade com o grupo, no Centro de Treinamento (CT) do próprio Náutico, líder da competição e com quem o Remo jogou no sábado, 26. À noite de hoje, a delegação azulina embarcou em voo comercial com destino a Belém, onde a chegada está prevista para 1h madrugada de segunda-feira, 28.

De acordo com a assessoria do Clube do Remo, que acompanha a delegação, o treino da manhã de hoje visou preparar o grupo para o jogo de terça-feira, em partida válida pela 8ª Rodada do Brasileirão da Série B.

SEM DESCANSO

Embora a equipe tenha treinado no sábado pela manhã, no CT do Santa Cruz, jogado à noite e treinado hoje, viajado agora de noite, a diretoria remista e o técnico Paulo Bonamigo estão focados no Campeonato e, por isso, não há descanso para ninguém. Na tarde dessa segunda-feira, 28,, o grupo volta ao campo do Baenão para mais um treino em preparação para o jogo contra o Sampaio Corrêa.

Com sete pontos e na 15ª posição na tabela geral, o Remo vai pra cima dos maranhenses com sede de gols e de vitória, para faturar três pontos e se afastar mais ainda da perigosa zona de rebaixamento. Apesar de ainda ter muitos jogos pela frente, a ideia é se classificar o quanto antes.

GOL IRREGULAR

Perguntado pela reportagem de A Província do Pará acerca das providências a serem envidadas com relação à arbitragem que prejudicou o Clube do Remo no Estádio dos Aflitos – o Leão vencia o jogo por 1 a 0 e sofreu um gol do adversário, que estava impedido, nos minutos finais da partida -, o clube informou que irá fazer uma comunicação formal para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), denunciando os abusos da arbitragem, que, por várias vezes seguidas, impediu que o time avançasse, mas ignorou quando o adversário Náutico cometeu a falha e assim mesmo acabou levando a bola para dentro da rede, sufocando o grito de vitória fora de casa que o Leão estava prestes a dar.

Feita a comunicação sobre o erro de arbitragem, a ideia da diretoria azulina é seguir na competição em busca dos objetivos de classificação, subida na tabela, acesso à Série A e, possivelmente, a conquista do título.