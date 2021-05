Exclusivo. Rony tem proposta de R$ 80 milhões do Atlanta United

Rony e seu empresário recusaram a primeira oferta de antecipação de renovação de contrato.

O blog conseguiu com exclusividade a informação do motivo.

O Atlanta United, time dos Estados Unidos, treinado pelo argentino Gabriel Heinze, encaminhou um proposta ao Palmeiras.

São R$ 80 milhões, 15 milhões de dólares, pelo atacante.

O atacante de 26 anos e seu Hércules Júnior sabem dessa proposta.

E ela tem um grande peso nesta antecipação.

Porque Rony, um dos principais jogadores do time, tem salário de R$ 600 mil. E seu estafe quer um reconhecimento de sua importância para o Palmeiras. Receber, cerca de R$ 1 milhão por mês, por exemplo.

A cúpula do Palmeiras negocia desde a semana passada a extensão do contrato, de 2024 para 2025. E dar o aumento ao atleta. Só que a proposta que chegou até é ele, e foi recusada, é de R$ 700 mil.

Para complicar a situação, o Athletico acompanha a movimentação. Porque ainda detém 35% dos direitos do atacante. 15% é do próprio atleta.

O Palmeiras pagou 6 milhões de euros por 50% dos direitos do atacante em fevereiro de 2020. Valor que corresponde a R$ 39,1 milhões.

Daí a proposta do Atlanta United ser baixa, porque chegaria a ‘apenas’ R$ 40 milhões ao Palmeiras. Mas seriam R$ 12 milhões nas mãos do jogador. Mas novo contrato e luvas com a equipe norte-americana. Situação que não seria desprezível ao atleta.

Dirgentes do Palmeiras acreditam que chegarão outras propostas pelo jogador, na janela deste meio de ano.

As conversas vão prosseguir.

E Rony tem outro argumento para pedir o salário milionário que deseja.

Dudu, que não ficou no Al Duhail, deverá voltar a partir de primeiro de julho.

Não é segredo que o atacante de 29 anos recebe cerca de R$ 1,5 milhão.

Daí o ex-jogador do Athletico reivindicar sua valorização.

As conversas seguem em tom amistoso.

Até porque o contrato atual vale até dezembro de 2024.

Mas o atacante não abre mão de um bom aumento…