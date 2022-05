Exclusivo: Wanessa e Dado Dolabella passaram a Páscoa juntos

Os dois se encontraram recentemente em viagem da cantora à Chapada dos Veadeiros. Reencontro motivou separação da cantora com Marcus Buaiz

A coluna LeoDias descobriu que Wanessa Camargo e Dado Dolabella passaram o último feriado de Páscoa juntos, na viagem da cantora à Chapada dos Veadeiros. Esse reencontro com o ex-namorado, inclusive, foi o motivo principal da separação da artista com Marcus Buaiz, anunciada no início da semana.

Informações apuradas pela coluna apontam que os ex-namorados da década de 2000 almoçaram juntos no domingo de Páscoa, junto a alguns amigos de ambos. O local escolhido foi o Mandala, restaurante bem conhecido da região.

Em 2005, engatou romance com o empresário Marcus Buaiz, com quem se casou anos depois e teve os filhos José Marcus e João Francisco. No início de maio de 2022, no entanto, o casal anunciou o fim do relacionamento de 17 anosReprodução/Instagram

Wanessa Godói Camargo, nascida em 1982, é uma cantora, atriz, compositora e apresentadora brasileira. Natural de Goiânia (GO), ficou famosa no início dos anos 2000 como ídolo teen Reprodução/ Instagram

Naquele dia, duas pessoas reconheceram Wanessa e pediram por fotos, mas a cantora disse que estava em um momento “off”, mais desconectada e por isso não se sentia à vontade para fazer o registro. Ainda segundo fontes, Camargo teria solicitado para que um dos amigos que a acompanhavam pedisse as pessoas da mesa ao lado para que Dado Dolabella não fosse fotografado.

Durante o reencontro, Dado e Wanessa ainda teriam visitado o Complexo dos Macaquinhos, um local não tão conhecido, mas lindo, assim como toda a região, onde ficam algumas cachoeiras.

Por: Leo Dias / Metrópoles