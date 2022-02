Execução de mototaxista provoca protesto na casa de vereador em Marabá

Depois do homicídio do mototaxista, Francisco Ricardo Gomes, conhecido como “Pernambuco”, assassinado com um disparo de arma de fogo, por volta de 13h30, manifestantes foram parar na frente da residência do vereador, Raimundo Da Silva Souza (PL), conhecido como “Raimundinho do Comércio”, em Marabá, no sudeste do Pará.

Na tarde do último sábado (12), logo depois da confirmação da morte de “Pernambuco”, houve o primeiro protesto na casa do parlamentar, realizado pelos chamados “mototaxistas cadastrados”. No final da tarde deste domingo (13), por volta de 17h30, ocorreu uma segunda manifestação na frente da residência de “Raimundinho do Comércio”, localizada no Bairro São Félix. O protesto chamou a atenção de quem passava pelo local.

De acordo com os manifestantes, existe a possibilidade de “Pernambuco” ter sido assassinado por um “mototaxista clandestino”, durante um bate boca. Na área do imenso Bairro São Félix, os profissionais cadastrados acusam o vereador “Raimundinho do Comércio” de apoiar a causa dos clandestinos em busca da regularização do serviço na área.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Venho a público registrar que, durante a tarde deste sábado, 12/2/2022, por volta das 17h30, ocorreu uma manifestação dos mototaxistas cadastrados à frente de minha residência e invasão da casa por parte de alguns, em virtude do óbito de um mototaxista cadastrado, por volta das 15h, na BR-222, próximo ao semáforo do São Félix I – Núcleo São Félix.

Na minha condição de legislador de Marabá, busquei sempre por alternativas para apaziguar a situação que permeia, na tentativa de resolver da melhor maneira possível, com soluções claras e cabíveis, destaco que nunca fiz apologia ao que é ilícito antes de estar vereador e não seria agora que compactuaria sendo representante do povo porque soaria como incoerência.

Cabe-me, então, respeito por eu ser uma pessoa pública e uma autoridade do município e exijo das autoridades que tome as providências legais.

Portanto, usando da oportunidade, me solidarizo com a família e externo as minhas sinceras condolências pela perda irreparável do cidadão que teve sua vida ceifada no exercício de sua função.

Vereador RAIMUNDINHO DO COMÉRICIO

Para muitos, houve exagero no protesto e uso político do velório de “Pernambuco”. Há quem diga que o caixão com o corpo da vítima foi parar na frente da casa de Raimundo Souza, mas a Reportagem não conseguiu atestar a veracidade deste informe. Fato é que houve muito barulho e revolta provocados pela execução do mototaxista em Marabá.

Nos últimos dias, diversas blitz, prisões, apreensões de carro e protestos, relacionados ao serviço de “táxi loção” e “mototaxista clandestino”, tem marcado a vida da população do Núcleo que mais cresce em Marabá, o Complexo São Félix. A Polícia Civil ainda não se pronunciou sobre o caso, mas o clima anda meio “reimoso” devido a uma demanda reprimida no transporte alternativo.

O Superintendente de Polícia Civil do Sudeste do Pará, Delegado Vinícius Cardoso, deverá se manifestar sobre o fatídico episódio, na manhã desta segunda-feira (13). Achamos que a Câmara Municipal de Marabá (CMM) deverá tomar à frente desta discussão para se resolver o conflito e regularizar o serviço de transporte de passageiros diante de novas demandas da área de mobilidade urbana no Núcleo São Félix.

Fonte: Portal Debate