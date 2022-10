Executado a bala por pistoleiros em Parauapebas

Com vários tiros dentro de casa, no bairro da Paz. Foi assim que morreu

Donilson Miranda de Carvalho, de 34 anos, o “Doni de Curionópolis”.

A vítima foi morta a tiros dentro de uma residência na esquina entre as ruas Clara Nunes e 24 de Março, no município de Parauapebas, sudeste do Pará, a 600 km de Belém.

O crime aconteceu por volta das 4h da madrugada de ontem, sexta-feira, 21.

De acordo com testemunhas, Doni estaria bebendo em um bar nas proximidades quando homens não identificados saltaram de um carro e começaram a disparar com armas de fogo contra ele. A vítima ainda tentou fugir, mas foi perseguido pelos seus algozes até a residência, onde terminaram o “serviço” e foram embora logo em seguida.



A Polícia Militar atendeu a ocorrência e acionou a Polícia Civil que pediu levantamento de local e a remoção do corpo para exames de necrópsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves em Marabá.

Um inquérito foi aberto para apurar os fatos.



Imagem: Reprodução/Redes Sociais