Executado a tiros na cabeça dentro do carro

Um homem foi encontrado morto dentro de um automóvel com vários tiros na cabeça. A vítima se chamava Adriano de Sousa Lima, de 32 anos.

Segundo a polícia, o corpo foi achado no domingo, 08, no setor Novo Araguaia, em Conceição do Araguaia, no sul do Pará.



Após a chegada da Polícia Militar curiosos se aglomeraram no local do crime, todavia ninguém informou se presenciou a cena do assassinato, que possivelmente ocorreu durante a madrugada. O automóvel estacionado na calçada apresentava visíveis perfurações de balas nas laterais, no lado do passageiro e no vidro traseiro, o que indica que os criminosos teriam perseguido a vítima.

Depois dos levantamentos da polícia técnica, o cadáver foi removido por uma equipe funerária e policiais civis, que realizaram levantamento do local em busca de pistas que possam subsidiar as investigações. O assassinato ocorreu numa esquina onde funciona uma mercearia, porém a constante movimentação de pessoas no local não inibiu a ação dos criminosos.



Conforme o delegado Carlos César, foi instaurado um inquérito na Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia para investigar o caso de homicídio. Segundo ele, estão sendo analisadas imagens de câmeras de monitoramento do local no intuito de coletar pistas que possam auxiliar na identificação dos criminosos e na elucidação do crime.